Na final do Europeu, Montenegro vai à Olimpíada no polo aquático

Desta forma, os três principais países que formavam a Iugoslávia estarão no Rio-2016 no polo aquático masculino. Sérvia e Croácia já haviam se garantido respectivamente com os títulos da Liga Mundial e do Mundial de Desportos Aquáticos, ambos no ano passado. A Grécia, vice em Kazan, também está na Olimpíada.

Na semifinal do Europeu, nesta quinta-feira, em um ginásio para 11 mil pessoas adaptado para receber uma piscina, Montenegro fez 8 a 5 na Hungria, que agora terá que jogar o Pré-Olímpico Mundial para estar no Rio-2016.

Deste torneio, que será jogado em Trieste (Itália), em abril, vão sair os últimos três classificados para a Olimpíada. Itália, Hungria, Espanha, Rússia e o vencedor de França x Romênia pelo nono lugar do Europeu são os favoritos.

Além de Brasil (país-sede), Croácia, Sérvia, Grécia e Montenegro, também estão garantidas no Rio-2016 as seleções dos EUA, da Austrália e do Japão, campeãs regionais. A África do Sul ganhou na África, mas, por decisão do seu comitê olímpico, só vai ao Rio-2016 se obtiver a vaga pelo Pré-Olímpico Mundial.