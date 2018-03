Nadadoras brigam por vaga nos Jogos Olímpicos de 2008

As nadadoras brasileiras Poliana Okamoto e Ana Marcela Cunha participam, neste sábado, 3, do 5º Mundial de Maratonas Aquáticas, que será disputado em Sevilha, em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim. Poliana é a atual vice-campeã mundial nas provas de 5 e 10 quilômetros, medalha de prata nos 10 quilômetros nos Jogos Pan-Americanos em 2007, disputado no Rio de Janeiro, e é candidata a conquistar a vaga e uma medalha olímpica. Ana Marcela é revelação na modalidade e vem obtendo bons resultados no circuito mundial da Federação Internacional de Natação (Fina). A disputa será acirrada, já que estarão na briga as campeãs mundiais e do Circuito da Federação Internacional Larissa Ilchenko, da Rússia, Britta Kamrau e Ângela Maurer, ambas da Alemanha, e Edith Van Dijk, da Holanda. A prova começa às 10h local (5h, horário de Brasília) e término previsto para as 12h15 (17h, horário de Brasília) e será realizada no rio Gualdaquivir. Para um país enviar duas atletas aos Jogos Olímpicos é necessário que seus dois maratonistas fiquem entre os dez melhores do Mundial de Sevilha. Caso somente um termine entre os primeiros não é possível classificar outro atleta. Ainda haverá o Pré-Olímpico, a ser disputado em Pequim, para os que não garantirem vaga neste sábado.