'Não vejo por que esse viés de pessimismo' com a Olimpíada, diz diretor do COB

O diretor executivo de Esportes do Comitê Olímpico do Brasil, Marcus Vinícius Freire, defendeu o sucesso dos Jogos Olímpicos nesta quarta-feira após a pesquisa Ibope, publicada pelo Estado, constatar que o brasileiro tem mais sentimentos negativos em relação à Olimpíada. Apesar de se dizer "suspeito para falar", mostrou confiança.

"Não vejo por que esse viés de pessimismo, sou completamente otimista com o que já vem acontecendo no Brasil e com o que vai ficar para a frente", exaltou Marcus Vinícius. O dirigente destacou a capacitação profissional como consequência do evento no Brasil. "Para a gente que é ligado ao esporte, a qualificação profissional de qualquer área - eventos, ciência do esporte, administração de centros de treinamento - é o maior legado."

Ele também apontou a visibilidade que os Jogos Olímpicos deram ao País desde a escolha do Rio como cidade-sede. "A partir do momento que ganhamos em 2009, já foi uma mudança radical para o esporte brasileiro", enfatizou.

Além disso, descartou que o Brasil tenha sido prejudicado de qualquer forma pela realização do evento. "No meu entender, quem foi procurado e diz que o País foi prejudicado é porque não acompanhou."

A pesquisa Ibope também repercutiu entre as autoridades. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, rechaçou o resultado na manhã desta quarta-feira ao dizer que a população ainda vai compreender "a grandeza dos Jogos Olímpicos."