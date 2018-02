Natália Falavigna se classifica para os Jogos de Pequim

A lutadora brasileira Natália Falavigna, medalha de prata no Pan do Rio, garantiu classificação para a disputa dos Jogos Olímpicos de Pequim. Na Seletiva Olímpica Regional Pan-Americana de Tae kwon do, a atleta venceu a disputa na categoria até 67 kg. Outra brasileira que conseguiu carimbar o passaporte foi a lutadora Débora Nunes, campeã na disputa até 57 kg. Esta será a primeira participação da atleta numa Olimpíada. Além delas, o lutador Márcio Wenceslau, vice-campeão Pan-Americano, já havia garantido a vaga para Pequim. Ele foi campeão na categoria até 58 kg, em prova disputada no último sábado, 8. Em contrapartida, Diogo Silva, ouro no Pan, não conseguiu a classificação. Ele perdeu a primeira luta para o peruano Peter Lopez. Até o momento, o Brasil já classificou 146 atletas de 18 modalidades para a disputa dos Jogos de Pequim, que começam em 8 de agosto de 2008.