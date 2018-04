Nathan Adrian faz 4º tempo do mundo nos 100m livre nos Estados Unidos Atual campeão olímpico dos 100m livre, Nathan Adrian quer repetir a dose no Rio. No encerramento da etapa de Mesa do circuito Pro Swim (antigo GP), o norte-americano venceu a prova com 48s00, agora dividindo com o francês Florent Manaudou o quarto lugar do ranking mundial.