Navio que vai hospedar atletas da NBA no Rio tem sete tipos de suíte

As estrelas da NBA que vão vir para a disputa dos Jogos Olímpicos no Rio não ficarão na Vila dos Atletas. Craques como LeBron James, Stephen Curry, James Harden e Kevin Durant ficarão no luxuoso navio Silver Cloud, que receberá 360 convidados, incluindo atletas do basquete norte-americano, diretores e delegações da NBA.

Nilo Sérgio Felix, secretário de estado de turismo do Rio, participou em São Paulo da 11.ª edição do Esfe (Encontro do Setor de Feiras e Evento) e falou sobre a expectativa. “Chegam ao Rio de Janeiro dois transatlânticos: um que foi contratado por parte da família olímpica e outro que terá convidados de uma empresa multinacional, incluindo atletas da NBA e convidados deles”, revela.

Ele se refere também ao navio Norwegian Cruise Line, o NCL, que tem 1.191 cabines e receberá mais de 3.700 pessoas da família olímpica. Ele vai atracar no Píer Mauá no dia 2 de agosto, dois dias antes da chegada do NCL ao País.

Mas os atletas da NBA não vão usar o transatlântico para chegar ao Brasil. Ele virão ao Rio de avião e ficarão hospedados no navio durante a Olimpíada. Já os turistas que chegarem pelos cruzeiros ficarão em hotéis quando chegarem ao Rio. Logo que o navio atracar no Píer Mauá, os passageiros vão desembarcar e só voltam para a embarcação ao final dos Jogos.

“Todo turista que for ao Rio de Janeiro durante a Olimpíada estará em hotéis, pois houve um investimento e a oferta que existia foi duplicada. Então, o Rio tem capacidade suficiente para fazer e receber os Jogos, não é necessário o turista ficar em transatlântico, que nem está contratado para isso”, explica o secretário Felix.

O Silver Cloud vai hospedar os jogadores das seleções masculina e feminina de basquete dos Estados Unidos e para isso conta com uma estrutura luxuosa. Ele foi construído em 1994 e tem 156,7 metros de comprimento por 21,5 metros de largura. Tem sete tipos diferentes de suítes, sendo que a mais simples é confortável, com 22 metros quadrados, e tem janela panorâmica.

Já a suíte do proprietário, a mais requintada, tem ampla varanda, banheiro de mármore com duas pias, chuveiro separado, uma grande banheira de hidromassagem e até uma área separada de refeições. É uma habitação de 77 metros quadrados, contando o espaço da varanda. A maior delas, a Grand Suíte, tem 122 metros quadrados e é ideal para receber os amigos.

O Silver Cloud conta ainda com seis restaurantes, para todos os tipos de gosto, e possui cassino, spa, salão de beleza, bares, piscinas, biblioteca, academia de ginástica e um espaço reservado para shows de entretenimento para os hóspedes.

A embarcação está sendo fretada pela Cisco, uma empresa multinacional de informática que tem parceria com a NBA. A companhia também é uma apoiadora oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio-2016. Essa não será a primeira vez que os jogadores da NBA ficam fora da Vila Olímpica: em Barcelona-1992 e em Atenas-2004, eles não ficaram nas mesmas instalações dos atletas de outras modalidades. (COLABOROU LUCIANA NUNES LEAL)