Neymar chega a Teresópolis e se apresenta à seleção olímpica

O atacante Neymar já está integrado à seleção olímpica do Brasil para os Jogos do Rio. Ele se apresentou na manhã desta segunda-feira em Teresópolis e vai passar por bateria de exames e avaliação física junto com os outros jogadores. O craque do Barcelona chegou à concentração em um carro da CBF.

Neymar é o único dos 18 convocados pelo técnico Rogério Micale que tem experiência em Olimpíada. Em 2012, ele disputou os Jogos de Londres, quando o Brasil ficou com a medalha de prata após cair para o México na decisão do torneio.

Os jogadores se apresentam durante o dia, com exceção do lateral-esquerdo Douglas Santos e do zagueiro Marquinhos. Douglas vai jogar à noite pelo Atlético-MG contra o Coritiba, no encerramento da 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se junta ao grupo nesta terça-feira. A data da apresentação de Marquinhos, que esteve ameaçado de não jogar à Olimpíada, pois o Paris Saint-Germain não queria liberá-lo, não está confirmada.