Nigéria anuncia a suspensão de oito atletas por doping

A Nigéria anunciou nesta segunda-feira a suspensão de oito atletas por doping, quatro deles medalhistas de ouro na edição de 2015 dos Jogos Pan-Africanos e outro que conquistou a prata no evento.

Os saltadores em distância Chinazom Amadi e Samson Idiata, o halterofilista Elisabeth Onua e o lutador Patience Opuene foram suspensos por terem dado positivo em exames antidoping realizados em Brazzaville, na República do Congo, onde conquistaram suas medalhas de ouro.

Medalhista de prata, o lutador Ebi James também foi punido. Os outros três atletas suspensos foram a velocista Deborah Odeyemi e os paratletas Sunday Ezeh and Thomas Kure, que deram positivo em testes realizados na Nigéria. Odeyemi fez parte da equipe do revezamento 4x100 metros nigeriano do Mundial de Atletismo de 2015.

Sete dos oito atletas receberam suspensões de quatro anos. Onua, que deu positivo para o diurético Amiloride, foi banido por oito após múltiplas violações. O Comitê Nacional Antidoping da Nigéria disse que as medalhas conquistadas nos Jogos Pan-Africanos serão enviadas aos organizadores do evento continental.