Nuzman garante que Estádio Aquático vai receber evento-teste

Carlos Arthuz Nuzman, presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio, garantiu nesta terça-feira que o Estádio Aquático ficará pronto para o evento-teste da natação, que será realizado junto com o Troféu Maria Lenk, de 15 a 20 de abril. "O evento-teste vai ser feito no novo Parque Aquático, não vai mudar de lugar. Ele está quase pronto, a piscina já está sendo enchida, estive visitando lá anteontem. Não tenho a menor dúvida que será lá", disse.

Há uma preocupação da Federação Internacional de Natação de que o local que vai receber a natação nos Jogos Olímpicos não fique pronto para o evento-teste, mas Nuzman garante que a disputa, que também valerá como seletiva olímpica para os brasileiros, vai acontecer lá. Ele também festeja o sucesso dos eventos-teste. "Todos estão otimamente aprovados. Eles são importantes para os ajustes de operações, que são necessários, e isso tem nos deixado bastante contentes."

O dirigente participou nesta terça-feira da 11ª edição do ESFE - Encontro do Setor de Feiras e Evento - e debateu com convidados sobre o potencial do turismo no Rio por causa da Olimpíada. Para Nuzman, apesar do otimismo, a organização não pode baixar a guarda. "Preocupado eu sou sempre, e serei assim. Entregar um evento desse tamanho é importante que fique preocupado, pois tudo precisa ser feito da melhor maneira possível. Isso faz parte", explicou.

Uma das polêmicas mais recentes se deu quando o prefeito do Rio, Eduardo Paes, revelou que tinha receio de que a linha 4 do metrô não ficaria pronta até a Olimpíada. Mas Nuzman disse que o governo do Estado deu um sinal positivo. "Isso é uma relação direta com o governo do Estado, que é responsável pelo metrô. Me falaram que está dentro do cronograma", concluiu.