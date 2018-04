Obras para as competições na China estão na reta final

Pequim parece um canteiro de obras, mas as autoridades chinesas asseguram que o cronograma para a Olimpíada-2008 está sendo rigorosamente cumprido. Não há por que duvidar. Faltando nove meses para a cerimônia de abertura, 27 dos 37 locais de competição já estão prontos (incluindo os das seis cidades subsedes, que vão receber as competições de vela, hipismo e futebol). Das dez instalações em obras, nove serão entregues em dezembro. Veja também: China se apresenta ao mundo com a Olimpíada de 2008 O último é também o mais aguardado – o Estádio Nacional, conhecido como Ninho do Pássaro, cenário das cerimônias de abertura e encerramento da competição. Ícone maior de Pequim-2008, com seu design arrojado projetado pelos arquitetos suíços Jacques Herzog e Pierre de Meuron e pelo designer chinês Ai Weiwei, o estádio terá capacidade para 91 mil pessoas e será concluído em março. Mas para quem passa em frente da obra fica a impressão de que ele poderia ser inaugurado no dia seguinte. Isso porque as autoridades, numa jogada de marketing, inverteram o cronograma de construção. A parte externa foi a primeira a ficar pronta – incluindo a imponente estrutura de 42 mil toneladas de tubos de aço entrelaçados que reproduzem os galhos de um ninho. O mesmo ocorreu com o Centro Aquático Nacional , também conhecido como Cubo D’Água, outra jóia arquitetônica inspirada na natureza. Sua fachada é revestida por uma parede de plástico reciclado translúcido e sustentada por uma rede fina de tubos de aço que forma 3 mil figuras geométricas irregulares. Vista de fora, essas figuras lembram bolhas d’água (apesar de a intenção ser reproduzir a estrutura das células humanas). O plástico translúcido foi escolhido porque permite a entrada de mais luz e calor do que o vidro – o que facilita o aquecimento das cinco piscinas do centro, com capacidade para 17 mil pessoas. Outra inovação será o sistema de filtragem de água das piscinas, concebido para reduzir a amplitude das ondas geradas pelo contato do corpo dos nadadores com a água. Esse detalhe deve ajudar ampliar o número de recordes mundiais de natação. O Estádio Nacional e o Centro Aquático, de longe as instalações esportivas mais espetaculares de Pequim-2008, estão situados no chamado Verde Olímpico – complexo que inclui outros oito locais de competição, o conjunto de prédios onde os atletas ficarão hospedados e a Floresta Olímpica, um cinturão verde com área de 680 hectares, quatro vezes maior que a do Parque do Ibirapuera. A floresta será uma atração à parte: os paisagistas incluíram no projeto uma montanha e um lago artificiais e dezenas de árvores raras. Encravado na zona norte de Pequim, que está sendo revitalizada, o Verde Olímpico será o coração dos Jogos. No mês passado, quando a reportagem do Estado visitou o local, toda a área estava cercada de tapumes e coberta por uma nuvem de poeira das obras de calçamento e paisagismo. Os outros 21 locais de competição na capital chinesa estão situados num raio inferior a 10 quilômetros do Verde Olímpico – exceto o de canoagem, a 36 quilômetros de distância. Todos têm em comum a beleza arquitetônica aliada à funcionalidade e à preocupação com o meio ambiente. Lixo reciclado, reaproveitamento de água, materiais ecologicamente corretos, tudo foi pensado para que Pequim-2008 apague a imagem de megalópole poluída. O Ginásio da Universidade de Pequim, em que serão realizadas as competições de tênis de mesa, terá luz natural vazada por uma esfera de vidro no teto que lembra uma gigantesca bola de tênis de mesa. O Hall de Esgrima, dentro do Verde Olímpico, foi projetado no formato de um espelho côncavo, também para aproveitar melhor a luz natural. A arquitetura futurista chama a atenção do Edifício Pequim Digital, que vai concentrar o apoio técnico e de telecomunicações dos Jogos. Sua fachada reproduz um circuito de computador. Além de Pequim, outras seis cidades chinesas farão parte da festa. Hong Kong (República Administrativa da China) vai receber as competições eqüestres e Qingdao (no litoral), as de vela. As demais – Shenyang, Qinhuangdao, Tianjin e Xangai – serão subsedes dos torneios masculino e femino de futebol. Os estádios, modernos e confortáveis, já estão prontos.