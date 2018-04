'Obrigada a todos por terem enterrado o atletismo', diz Yelena Isinbayeva 

A decisão de excluir o atletismo russo dos Jogos Olímpicos do Rio fez a bicampeão olímpica do salto com vara Yelena Isinbayeva criticar a sentença. Nas redes sociais, a atleta se pronunciou em tom de deboche, além de classificar o veto como um "funeral" para o esporte.

"Obrigada a todos por terem enterrado o atletismo. Isso é puramente político", criticou Isinbayeva. "Era, sim, uma esperança. Vão todos esses atletas estrangeiros "amigos" exalar o alívio em ganhar suas medalhas, pseudo-ouro, na nossa ausência. O poder sempre temido", publicou em sua conta no Instagram. A atleta é a principal rival da brasileira Fabiana Murer, que sonha em conquistar uma medalha no Rio de Janeiro.

A Rússia é uma potência olímpica do atletismo, desde Atlanta, em 1996, a modalidade garantiu o total de 76 medalhas para o país. Com a suspensão imposta pela Federação Internacional de Atletismo para toda a delegação, os atletas russos se dizem "injustiçados", e grandes nomes, como Yelena Isinbayeva, ficam fora do Rio-2016.