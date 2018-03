OMS diz que vírus EV71 não ameaça Jogos Olímpicos

O vírus EV71, que já matou 26 crianças na China, não representa uma ameaça aos Jogos Olímpicos de Pequim, que ocorrem entre os dias 8 e 24 de agosto, afirmou nesta segunda-feira em uma coletiva de imprensa o representante da Organização Mundial de Saúde (OMS) na China, Hans Troedsson. "Não vejo nenhuma ameaça para as Olimpíadas ou outros eventos previstos. Trata-se de uma doença que atinge as crianças pequenas", declarou Troedsson. Até o momento a doença já deixou 26 vítimas fatais, a última delas na província de Zhejiang. O vírus, chamado Enterovírus 71 ou EV71, apareceu primeiramente na província de Anhui, matando 22 crianças, e depois na província de Guangdong, matando outras três. O EV71 afeta o sistema nervoso central e atinge em geral crianças, que têm imunidade mais fraca. Os primeiros casos foram registrados no último mês de março. No entanto, as autoridades locais noticiaram o fato apenas na semana passada, suscitando a lembrança da epidemia de Sars ocorrida em 2003, quando a tentativa de esconder o surto resultou em seu agravamento.