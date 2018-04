Osasco encerra 80º dia do revezamento da tocha olímpica

Atividades esportivas e culturais vão marcar a passagem da tocha olímpica por Osasco, região metropolitana de São Paulo, na tarde desta quinta-feira. É o dia 80º do revezamento da chama olímpica. O percurso terá início na Avenida dos Autonomistas e a pira de celebração será acesa na Avenida Brasil, no bairro Rochdale, com os shows de Projota e Mariana Fagundes. Ao longo do percurso, a cidade contará com atrações locais, encontro de motoclubes e de ciclistas. Na Avenida Hirant Sanazar, o público poderá assistir à apresentação da Orquestra de Violeiros de Osasco.

Outro diferencial será a presença das autoridades mirins. São crianças escolhidas dentre alunos da rede pública como prefeita e secretários conforme a Resolução da Mesa da Câmara Municipal de Osasco.

As vias por onde a tocha percorrerá serão fechadas durante a passagem da chama, que percorrerá um trajeto de 20 quilômetros com a presença da Guarda Nacional entre 15h e 19h.

Irma Aida Barreto Agulha Conrado, primeira atleta profissional do vôlei no Brasil, vai participar do tour da tocha. Com 63 anos de idade e 50 anos dedicados ao esporte, Irma será responsável por acender a pira cerimonial. “Participar do revezamento é o reconhecimento de um trabalho de tantos anos. Ser escolhida entre apenas 12 mil pessoas é uma honra”, diz Irma.

Walter Casagrande, ídolo do Corinthians nos anos 1980 e atual comentarista esportivo da TV Globo, será um dos condutores. A chama também será carregada por Camila Brait, que anunciou sua despedida da seleção brasileira de vôlei depois ser cortada da equipe dos Jogos do Rio; Luizomar de Moura, técnico do Vôlei Nestlé Osasco e das categorias de base da seleção brasileira feminina categoria de base e Lino Barros, peso cruzador e atual campeão Latino Americano pela WBO (World Boxing Organization) e coordenador do boxe na Academia Municipal de Lutas de Osasco.

O revezamento anuncia a chegada dos Jogos. Até o dia 5 de agosto, a chama olímpica irá passar por mais de 300 cidades de todos os estados brasileiros. A tocha já percorreu mais da metade do roteiro previsto pelo Brasil.