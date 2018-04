Paes fala em 'aprendizado' após problemas na Vila dos Atletas

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), disse nesta quarta-feira que os problemas estruturais dos prédios da Vila dos Atletas serviram de "alerta" para a prefeitura na condução dos preparativos para a Olimpíada.

"Desde o primeiro momento, reconhecemos as falhas. É uma Vila incrível. Aqueles que conhecem são unânimes em reconhecer que é a melhor da história dos Jogos, sob o ponto de vista de infraestrutura. Foi uma falha no acompanhamento, na gestão do comitê organizador, que tem um timaço e está dando a resposta. Está praticamente tudo corrigido. Serve de alerta para que não se repita, para que a gente faça checagem e rechecagem de tudo. É um aprendizado", afirmou, ao inaugurar o Rio Media Center (RMC), espaço para jornalistas montado pela prefeitura.

Paes rechaçou o resultado da pesquisa do Ibope, publicada com exclusividade pelo Estado de S. Paulo, segundo a qual os brasileiros têm sentimentos negativos em relação à Olimpíada, por acreditarem que o evento trará mais prejuízo do que benefícios ao País.

"A pesquisa é nacional. De fato, aqueles que não estão vivendo a cidade do Rio não recebem as informações positivas das transformações na cidade. A gente faz pesquisa também, e o número é bastante diferente desse. A Olimpíada não tirou um tostão da saúde e educação do povo dessa cidade. À medida em que as informações forem chegando, a população vai compreender a grandeza dos Jogos Olímpicos. Todos os brasileiros têm orgulho de fazer os jogos com sucesso."

Dirigindo-se especialmente aos jornalistas de fora do Rio, o prefeito ressaltou o legado olímpico, com ênfase à revitalização da zona portuária, aos corredores expressos de ônibus BRT e à linha 4 do metrô. "A Olimpíada representa um enorme sucesso para a cidade, uma grande vitória. A cidade do Rio já vive o legado, recebeu intervenções urbanas há muito esperadas. É uma cidade muito melhor do que a que tínhamos em 2009 (quando o Rio foi escolhido para sede dos Jogos). A população já está se beneficiando. Vamos ter desafios até o fim. O Rio é a melhor síntese do Brasil que está no imaginário das pessoas, com desigualdades e desafios, mas que melhorou muito nos últimos anos. Encontrarão problemas aqueles que só buscarem problemas."

Com relação à segurança durante a Olimpíada, atribuição federal e estadual, o prefeito, que no início do mês declarou que o Estado fazia um "trabalho terrível" na área, analisou "como leigo" que o Rio "será um dos lugares mais seguros do mundo" durante os Jogos. Isso graças ao reforço das Forças Armadas e da Força Nacional de Segurança nas ruas e arenas.