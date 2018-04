Paes rebate pesquisa que apontou desconfiança em relação à Olimpíada

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, ao inaugurar na manhã desta quarta-feira o Rio Media Center, para uso de jornalistas brasileiros e estrangeiros, rechaçou o resultado da pesquisa Ibope, publicada pelo Estado, segundo a qual os brasileiros têm sentimentos negativos em relação à Olimpíada.

"À medida em que as informações forem chegando, a população vai compreender a grandeza dos Jogos Olímpicos. A cidade do Rio já vive o legado, a população já está se beneficiando. A Olimpíada representa um enorme sucesso para a cidade, uma grande vitória", disse Paes.

Dirigindo-se a jornalistas que não conhecem a cidade, vindos de outros países e estados, ele listou itens do legado olímpico, como a revitalização da zona portuária, os corredores expressos de ônibus BRT e a Linha 4 do metrô (obra do governo do Estado). Sobre a Vila Olímpica, Paes afirmou que houve um "erro de gestão do comitê organizador" e que os problemas de acabamento nos apartamentos estão "praticamente" resolvidos.