País garante terceiro golfista na Olimpíada e Time Brasil passa a ter 462 atletas

A Confederação Brasileira de Golfe (CBG) confirmou de forma oficial nesta sexta-feira que a paulista Victoria Lovelady está garantida como representante do País nesta modalidade nos Jogos Olímpicos do Rio. Ela figurava na lista de reservas para a disputa feminina deste esporte e herdou a 60ª e última vaga por causa da desistência de uma competidora, cujo nome não foi revelado pela Federação Internacional de Golfe (IGF, na sigla em inglês).

A CBG informou que a confirmação da presença de Lovelady na Olimpíada foi feita justamente pela IGF nesta sexta, por meio de comunicado enviado à entidade brasileira. Assim, ela se juntou à paranaense Miriam Nagl, 59ª do ranking olímpico, como representante feminina do Brasil no golfe olímpico. Já entre os homens, o País contará com a participação do gaúcho Adilson da Silva, 51º do ranking olímpico.

"É a realização de um sonho. Representar o Brasil nas Olimpíadas fez parte dos meus pensamentos diários nos últimos sete anos. Sempre foi minha ambição maior como atleta e golfista. Viajei o mundo para conquistar o direito de representar o meu País", afirmou Lovelady, por meio de declarações reproduzidas nesta sexta pela CBG.

Até antes da desistência de uma golfista dos Jogos do Rio, ela figurava na 61ª posição do ranking olímpico da modalidade, que está de volta ao programa dos Jogos após 112 anos. E, ao garantir um terceiro representante no golfe, o País passou a contabilizar 462 atletas no Time Brasil.

Lovelady era justamente a última esperança de o País ampliar sua delegação para a Olimpíada durante o período de classificação para os Jogos. Porém, ainda faltam cortes em esportes coletivos (polo aquático feminino, basquete, vôlei), um representante na luta, que será definido nesta sexta, e os convocados para o hipismo. Para completar, ainda podem ocorrer convites no atletismo para Duda (salto em distância) e Laila Ferrer (dardo).