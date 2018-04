Palmeirense, Hugo Hoyama lembra encontro com Alex na Vila Olímpica

Entre 1992 e 2012, poucas pessoas viveram mais os Jogos Olímpicos do que o mesa-tenista brasileiro Hugo Hoyama. Neste intervalo de 20 anos, Hugo disputou todas as edições dos Jogos, se tornando o recordista do país em participações: assim como Torben Grael e Rodrigo Pessoa, o atleta disputou nada menos que seis Olimpíadas diferentes. A futebolista Formiga é mais uma que entrará neste rol de atletas em sua despedida no Rio-2016.

Para Hoyama, o segredo da longevidade no esporte é o profissionalismo: “Desde que eu comecei a jogar e decidi me dedicar somente ao esporte, coloquei na minha cabeça que precisava ir atrás dos meus objetivos. Ao fim de cada Olimpíada, eu já estava me preparando para a próxima em vez de esperar um ou dois anos. Isso fez com que eu pudesse disputar todas estas edições.”

Apesar de nunca ter conquistado uma medalha, Hugo colecionou lembranças e experiências que carregará para a vida toda. Em termos de resultados, ele garante que teve, em Atlanta-1996, seu melhor desempenho, mas elege os Jogos de Londres-2012 como os mais marcantes de sua carreira.

“Em termos de resultado, minha melhor edição foi Atlanta-1996, mas em termos de carinho e de boas lembranças, creio que tenha sido Londres-2012, até por ter sido a mais recente e a mais impressionante em termos de tecnologia. O ambiente e o público foram muito legais”, afirma. Em 1996, Hugo Hoyama ficou em nono lugar na disputa da chave de simples.

Porém, uma das lembranças mais vivas de Hugo Hoyama é dos Jogos de Sydney-2000, quando ficou cara a cara com seus ídolos, mas de outro esporte: ““Eu sou muito fanático por futebol. Em Sydney-2000, me lembro que a gente conseguiu ficar mais perto do pessoal do futebol, que era comandado pelo Vanderlei Luxemburgo. O Alex estava na seleção e, quem me conhece, sabe que eu sou palmeirense e ele foi um grande ídolo do Palmeiras. No dia que a delegação de futebol chegou na vila, todos ficaram curiosos e animados por estarem tão perto dos caras”.

“Teve um dia que eu estava na frente da casa deles e, então, saíram Ronaldinho Gaúcho e Alex pela porta e me cumprimentaram: ‘E aí Hoyama, beleza? Este é o cara, joga muito!’. Depois disso batemos papo no refeitório. Eu fiquei muito feliz por eles me reconhecerem, terem conversado comigo. Para mim, esta foi uma parte bem legal dos Jogos de Sydney”, finaliza o mesa-tenista.

Questionado a escolher sua melhor partida em Jogos Olímpicos, Hugo Hoyama não mostra dúvidas e cita o momento em que eliminou uma lenda do tênis de mesa de uma Olimpíada: “Em Atlanta-1996, eu enfrentei um sueco chamado Jörgen Persson. Ele era um dos favoritos à medalha naquele ano e estava no meu grupo, que tinha quatro atletas e apenas um se classificaria. Eu acabei ganhando dele e o deixei de fora das finais. Foi uma das vitórias mais importantes da minha carreira”, conta.

Após a disputa dos Jogos Olímpicos de 2012, Hugo acabou sentindo o peso da idade e decidiu se aposentar das quadras. Porém, rapidamente surgiu o convite para treinar a seleção brasileira feminina de tênis de mesa, onde permanece até hoje. Além disso, ele também vem fazendo palestras motivacionais e clínicas de tênis para transmitir um pouco da experiência adquirida em 20 anos ininterruptos como um atleta olímpico.