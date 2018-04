Pan de Badminton começa com brasileiros em busca do Rio-2016

O Brasil começa a definir na semana que se inicia o destino de mais uma modalidade esportiva para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O XX Campeonato Pan-Americano de Badminton Por Equipes começa nesta segunda-feira, às 10h, em Campinas, e definirá os nomes do País para disputar a Olimpíada pelo esporte.

Com duas vagas garantidas nas chaves de simples, uma no masculino e outra no feminino, o badminton do Brasil participará pela primeira vez dos Jogos, que terá 76 atletas no Rio (sendo 38 para cada gênero). Ygor Coelho, atual 63º do mundo e 29º no ranking olímpico e Lohaynny Vicente, 67ª colocada no mundo e número 34 na lista olímpica, lideram a corrida pelas vagas até o momento.

Os brasileiros, que estão no Grupo B junto com Jamaica e Estados Unidos, estreiam nesta segunda contra os jamaicanos, às 10h, e enfrentam os norte-americanos no mesmo dia, às 16h. O Grupo A tem Chile, Peru e Canadá, sendo que a competição vai até quarta-feira.

A delegação brasileira entra no torneio tentando, pelo menos, igualar o desempenho das últimas três edições que disputou, em 2012, 2013 e 2014, quando o País ficou com o bronze.

José Roberto Santini Campos, superintendente da Confederação Brasileira de Badminton, afirma ter boas perspectivas em relação ao desempenho brasileiro. "Estamos otimistas. Os atletas estão desgastados pela quantidade de competições nas últimas semanas, mas temos uma equipe forte. Queremos manter o pódio e, se possível, mudar a cor da medalha. Alcançar a final seria um feito inédito."