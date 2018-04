Para COI, Jogos vão 'unir' o Brasil depois do impeachment

O COI afirma que a decisão de domingo da Câmara dos Deputados de autorizar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff não terá profundos impactos na preparação dos Jogos Olímpicos no Rio, em agosto. A entidade, com sede em Lausanne, apontou que espera que o evento que começará em pouco mais de cem dias sirva para "unir o País". "O COI acompanha de perto os acontecimentos em relação ao impeachmente de Dilma Rousseff", indicou a entidade, por meio de sua diretoria de Comunicação. "Preparações para os Jogos entraram em sua fase operacional e tais problemas políticos tem uma influência muito menor do que em outras etapas", justificou.

O Comitê Olímpico Internacional, que esteve na semana passada no Rio para vistorias, indicou que registrou "ótimo progresso" e que continua "confiante sobre o sucesso dos Jogos". Nesta semana, a presidente Dilma deveria estar na Grécia para a cerimônia que marca simbolicamente o início dos Jogos, com a tocha sendo acendida. Mas cancelou sua viagem por causa da possibilidade de impeachmente.

Para o COI, os Jogos de agosto ainda poderão ter um impacto positivo. "O povo brasileiro fará um evento incrível, cheio de paixão pelo esporte", disse. "Os Jogos Olímpicos deixarão um grande legado e dará uma oportunidade para unir o povo do Brasil, seja qual for sua posição política", completou.