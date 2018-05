Paris assegura R$ 35 milhões em acordos de patrocínio para candidatura olímpica

O comitê de candidatura disse cada um dos quatro novos parceiros - Caisse des Depots, Elior Group, JCDecaux e RATP - contribuirá com cerca de 2 milhões de euros (R$ 8,7 milhões) cada para o orçamento.

O anúncio se segue ao primeiro acordo de patrocínio, fechado em janeiro, com a loteria nacional francesa, a Francaise des Jeux, que também prometeu 2 milhões de euros em financiamento para a candidatura.

"Estamos agora ansiosos para trabalhar com nossos parceiros para espalhar a especial mensagem olímpica através de nossa cidade e nação para que o público possa realmente fazer parte e se envolver com a nossa campanha para se tornar a cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos em 2024", disse o chefe-executivo da candidatura de Paris, Etienne Thobois.

O custo da campanha foi estimado em cerca de 60 milhões de euros (R$ 261 milhões), com metade do orçamento sendo arcado através de financiamento privado. E se Paris for escolhida para sediar a Olimpíada, o orçamento da infraestrutura para a realização dos Jogos deve chegar a 3 bilhões de euros (R$ 13 bilhões), com custos operacionais de 3,2 bilhões de euros (R$ 13,9 bilhões).

Bernard Lapasset, copresidente do comitê de candidatura, disse à rádio RTL que a metade do valor de financiamento público já foi recebida através de subsídios do Estado. Ele também prometeu que não haverá aumentos de impostos para financiar o projeto.

Paris, que sediou os Jogos Olímpicos em 1900 e 1924, está competindo contra Budapeste, Roma e Los Angeles pela sede do evento. O Comitê Olímpico Internacional vai escolher a cidade anfitriã em setembro de 2017.