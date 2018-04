Paris pede que população dê ideias à candidatura para Olimpíada de 2024

Paris lançou o que ela própria denominou "a maior iniciativa de engajamento público para uma candidatura em todos os tempos na história olímpica". A intenção é aproveitar as melhores ideias fornecidas pela população local na elaboração do dossiê que será entregue ao Comitê Olímpico Internacional (COI) na tentativa de levar os Jogos de volta para a França.

"Esta iniciativa é o resultado do aprendizado com as candidaturas anteriores e também de definir a melhor estratégia para vencer", explicou o copresidente da candidatura parisiense, Tony Estanguet, à agência The Associated Press. "Desde o início, nos preocupamos com o engajamento e como podemos realmente chegar a este ponto da melhor maneira. Com esta estratégia, oferecemos a chance de todos terem impacto na candidatura. Não apenas dizer 'sim' ou 'não'. Queremos dividir a candidatura com todos na França."

O primeiro passo para esta proposta aconteceu na noite da última terça-feira, quando 200 jovens de toda a França, com idade entre 15 e 25 anos, participaram de uma reunião justamente para terem suas propostas ouvidas. O público poderá dar sugestões sobre três temas principais para a candidatura: esportes e sociedade, desenvolvimento econômico e regional, celebração dos Jogos e engajamento.

As 100 melhores ideias que forem levantadas nestas reuniões ou postadas diretamente online até setembro serão colocadas no dossiê enviado ao COI. Paris está competindo com Roma, Los Angeles e Budapeste para receber a Olimpíada de 2024. A sede será escolhida em setembro do ano que vem.

A capital francesa tenta acabar com uma série de tentativas frustradas de receber novamente os Jogos. Sede em 1900 e 1924, Paris viu suas candidaturas para 1992, 2008 e 2012 serem derrotadas. A cidade inclusive decidiu desistir da Olimpíada de 2020 justamente para elaborar melhor sua candidatura para 2024.