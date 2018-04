Por Olimpíada do Rio, Parlamento do Quênia aprova lei antidoping O Parlamento do Quênia aprovou nesta terça-feira lei antidoping que era exigida pela Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) para minimizar o risco de ser excluído dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto. A nova lei ainda precisa ser assinada pelo presidente Uhuru Kenyatta.