Patinação artística feminina tem dois recordes olímpicos na mesma fase

Dois recordes olímpicos foram registrados na primeira fase da patinação artística feminina da Olimpíada de Inverno 2018, na Coreia do Sul, em uma competição nesta quarta-feira, 21. Os destaques foram as atletas russas Evgenia Medvedeva, de 18 anos, que ultrapassou seu próprio recorde e logo depois foi superada pela colega Alina Zagitova, de 15 anos, hoje confirmada como recordista olímpica.

Um total de 30 atletas divididas em cinco grupos se apresentaram no Programa Curto entre a manhã e a tarde desta quarta-feira, no horário de Pyeongchang (fim da noite e início da madrugada em Brasília). No primeiro grupo estava a brasileira Isadora Williams, de 21 anos, que com a marca de 55.74 ficou na 17ª posição e conquistou uma vaga história para o Brasil: vai à final da patinação artística de uma Olimpíada de Inverno.

No último e mais esperado grupo estavam as maiores apostas da modalidade. A russa e então recordista Evgenia Medvedeva e Alina Zagitova, que superou todas as pontuações já registradas na categoria.

Evgencia, bicampeã munidal da patinação artística (2016 e 2017) já havia marcado ponto recorde de 81,06. Em sua apresentação nesta quarta, ela tornou-se novamente recordista - sobre si mesma - ao obter pontuação de 81.61. Sua performance foi ao som da música Nocturn, de Fredric Chopin.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas poucos minutos depois a colega, compatriota e caçula Alina Zagitova tomou o título de recordista. A dança ao som de Cine Negro lhe rendeu 82.92 pontos.

A próxima fase, Programa Livre, ocorre na noite de quinta-feira no horário de Brasília.