Patrocínio da Lenovo ao COI termina após os Jogos de Pequim

A Lenovo, terceira maior fabricante de computadores do mundo, anunciou que não renovará seu acordo de patrocínio com o Comitê Olímpico Internacional (COI) depois dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. "O objetivo da companhia será mais patrocinar eventos para mercados estratégicos, cobrindo melhor as necessidades de aprofundar o desenvolvimento em países e regiões em particular", disse a companhia em comunicado, reproduzido pela agência Xinhua. A Lenovo nos últimos anos já mostrou esta tendência. A empresa assinou um contrato com a NBA para oferecer estatísticas e outro com a escuderia de F1 Williams, para substituir em seus carros o patrocínio da americana Hewlett Packard. No total, nos Jogos de Pequim, a companhia chinesa fornecerá mais de 20 mil computadores, monitores ou agendas eletrônicas, além de ocupar mais de 500 engenheiros de apoio.