Paulo Roberto de Paula faz índice na maratona e fica perto do Rio-2016

O brasileiro Paulo Roberto de Paula praticamente carimbou seu passaporte para os Jogos Olímpicos do Rio neste domingo. Ele conseguiu um ótimo resultado na Maratona de Fukuoka, no Japão, bem abaixo do índice. Por isso, deverá ser um dos representantes do País no principal evento do esporte no ano que vem.

Paulo terminou a prova em uma ótima sexta colocação, bem atrás do queniano Patrick Makau, que foi o vencedor, mas com tempo bom o suficiente para poder comemorar. Ele completou o trajeto em 2h11min02, resultado que deverá ser mais do que suficiente para levá-lo à Olimpíada.

O maratonista precisava correr a prova em menos de 2h16min35s. Ainda que o índice seja 2h17min00s, só três brasileiros irão à Olimpíada na Maratona. Até este domingo, o terceiro do ranking é Franck Caldeira, com o tempo de 2h16min35s que fez em Frankfurt, na semana passada.

Com o tempo cravado em Fukuoka, Paulo Roberto de Paula não só ultrapassou Franck Caldeira, como também o segundo colocado no ranking, Solonei Rocha da Silva com a marca de 2h13min15s feita em Milão. Ele ficou só um pouco atrás das 2h11min00s de Marilson Gomes dos Santos em Hamburgo.

A provável vaga olímpica também representa a volta por cima na carreira de Paulo Roberto de Paula. Depois de se firmar como um dos principais nomes do País na maratona com a oitava colocação nos Jogos Olímpicos de Londres e com a sexta posição no Mundial de Moscou, em 2013, ele passou a sofrer com diversas lesões. O fundista de 36 anos já estava há dois anos sem completar uma prova - justamente desde o resultado em Moscou - até este domingo.