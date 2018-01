Penalber comemora bronze e recebe elogios do 'mestre' Flávio Canto

Victor Penalber é tricampeão pan-americano, já ganhou duas etapas de Grand Slam na carreira, mas nunca havia sentido o gostinho de subir ao pódio em um Campeonato Mundial de Judô. Aos 25 anos, o carioca obteve a maior glória da carreira até aqui ao faturar a medalha de bronze em Astana, no Casaquistão.

"Eu estou muito feliz porque é a minha primeira medalha. Representar o meu país num Campeonato Mundial é diferente. Não é um Grand Slam, não é um Grand Prix, é um campeonato que é o alvo de todo mundo no ano. Então, é uma sensação totalmente diferente a de trazer uma medalha do Mundial", comemora Victor.

A medalha deve colocar Penalber em um novo patamar no judô brasileiro. Pupilo de Flávio Canto no Istituto Reação, ele está há dois anos entre os melhores do mundo na categoria até 81kg, mas os resultados em Mundiais não vinham. O jovem foi eliminado nas oitavas de final em 2013 e ficou em sétimo no ano passado. Agora a história foi outra.

"Foi uma superação não só nessa competição mas em relação aos últimos Campeonatos Mundiais. No primeiro, eu saí na terceira rodada. Ano passado, perdi na repescagem. E este ano consegui uma medalha. Então, estou muito feliz por estar a cada ano melhorando um pouquinho, evoluindo. Esse tem que ser o nosso objetivo", avalia Penalber, que deu enorme passo para ir aos Jogos Olímpicos do Rio - a convocação será feita por critérios técnicos, não necessariamente levando em conta o ranking mundial.

Pelas redes sociais, Penalber recebeu os cumprimentos do técnico Flávio Canto. "Persistência, humildade e muito talento. É assim desde criança. Eu sempre olhava e tinha certeza que aquele ''moleque'' ia longe. Hoje conquistou sua primeira medalha em Mundiais, apenas a primeira. Cresceu e hoje é um dos melhores do mundo! Parabéns, Victor Penalber. Muito orgulho de te ver ''voando''!"