Pensando na Olimpíada, Cavendish abandona Volta da França após vencer 4 etapas

Enquanto alguns atletas de menor expressão optam por não participar dos Jogos Olímpicos do Rio, grandes nomes do esporte se sacrificam para estar na capital fluminense em agosto. Nesta terça-feira, o britânico Mark Cavendish anunciou que está abandonando a Volta da França para poder se preparar melhor para os Jogos. Apesar de ter vencido quatro etapas até agora, ele fez uma competição muito inconstante e é apenas o 155.º colocado.

No segundo dia de descanso da principal volta ciclista do planeta, Cavendish decidiu que não vale a pena voltar para a competição, que terá sua 17.ª etapa na quarta. Até o fim da Volta da França, no domingo, o pelotão praticamente só vai pedalar nos Alpes, cenário nada recomendável para um ciclista com as características de Cavendish.

O britânico é um sprinter - ciclista especializado em provas velozes - e estará nos Jogos Olímpicos do Rio para competir no ciclismo de pista. Segundo da história com mais etapas vencidas na Volta da França(30), ele preferiu descansar o corpo para tentar o ouro olímpico no Madison, junto com Bradley Wiggins.

Cavendish venceu três vezes o Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista na prova de Madison, a última delas este ano, em Londres. Na estrada, foi campeão mundial em 2011.