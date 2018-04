Pensando no Rio, Cancellara é mais um a abandonar a Volta da França As últimas etapas da Volta da França, prevista para acabar no domingo, terão mais um desfalque de peso. O suíço Fabian Cancellara anunciou nesta quarta-feira sua saída do pelotão para poder se preparar melhor pensando nos Jogos Olímpicos do Rio. Ele tem um ouro e uma prata olímpicos, ambas as medalhas conquistadas em Pequim, em 2008.