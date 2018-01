Pentacampeã brasileira de mountain bike é atropelada por ônibus

A pentacampeã brasileira de mountain bike, Erika Gramiscelli, foi atropelada na última segunda-feira por um ônibus, quando treinava em Betim (MG), onde mora. A atleta, que busca vaga na Olimpíada de 2016, lamentou a falta respeito dos motoristas com os ciclistas nas ruas.

'Quanta ignorância vivemos, quantas pessoas terão que sofrer acidentes até mesmo fatais para que motoristas possam respeitar nos ciclistas. Na tarde de hoje por volta das 15:30 fui vítima da ignorância de um ser incompetente que dirigia um ônibus, eu estava voltando do treino já próximo da minha residência o ônibus placa HIJ7414 passou por mim e logo em seguida virou a direita, eu estava seguindo reto, foi tudo muito rápido, com a bancada fui arremessa ao chão. Graças a Deus fui ampara pelos anjos, não sei como escapei, mas tenho certeza que situações assim nos ciclistas passamos todos os dias, hoje foi um dia que eu não pude evitar', disse Gramiscelli em uma rede social.

A ciclista agradeceu pela ajuda que recebeu de pessoas que passavam pelo local. Depois de ser atendida no Hospital Regional, Gramiscelli contou ter sofrido 'apenas' escoriações e luxações nas costa e clavícula e que estava com muita dor no braço.

Mesmo após o trauma, Gramiscelli garantiu que não vai desistir da sua modalidade. 'Acordei com dores por todo o corpo, mas não posso desistir dos meus sonhos, viver é isso, enfrentar a vida do jeito que ela quiser! Mais um dia de vida e saúde!', postou a ciclista nesta terça-feira.