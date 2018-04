Pequim apresenta as medalhas dos Jogos Paraolímpicos 2008

O Comitê Organizador de Pequim 2008 (BOCOG, sigla em inglês) apresentou nesta quarta-feira as medalhas dos Jogos Paraolímpicos, praticamente iguais às dos Jogos Olímpicos, tanto no desenho quanto nos detalhes, cuja principal característica é o disco de jade em alto relevo no centro. Todas as medalhas trazem o emblema dos Jogos Paraolímpicos chineses rodeado por uma circunferência de jade branco nas de ouro, de jade verde claro nas de prata e de jade verde escuro nas de bronze. No reverso das medalhas aparece o emblema do Comitê Paraolímpico Internacional e a inscrição "Jogos Paraolímpicos Pequim 2008" em chinês, inglês e Braille. As medalhas douradas são banhadas com seis gramas de ouro puro e tanto estas como as de prata são confeccionadas sobre uma base de prata também pura, segundo o BOCOG. Assim como as medalhas dos Jogos Olímpicos, as dos Paraolímpicos trazem também o lema do evento em Pequim: "Um mundo, um sonho". Os Jogos Paraolímpicos começarão em 6 de setembro, duas semanas após o encerramento dos Jogos Olímpicos, e terminarão no dia 17 do mesmo mês.