Pequim eleva controle em laboratórios veterinários para Jogos

Pequim aumentará a vigilância sobre os laboratórios veterinários, dentro de seu programa contra o terrorismo, para evitar possíveis fugas de microorganismos que possam causar doenças durante os Jogos Olímpicos de 2008. Segundo informou nesta segunda-feira o jornal China Daily, os 27 laboratórios veterinários da cidade assinaram no último sábado um acordo com o Departamento de Agricultura da China, segundo o qual terão estabelecido já no próximo domingo seu próprio comitê de administração de segurança biológica. Começarão também a ser praticadas inspeções mensais em todos os laboratórios. Li Quanlu, diretor do Instituto de Supervisão da Saúde Animal de Pequim, disse que a campanha também é dirigida a aumentar a conscientização pública sobre o terrorismo biológico para lutar contra as armas biológicas e as fugas de bactérias, vírus e toxinas. Segundo Li, Pequim melhorará a supervisão dos microorganismos que causam doenças animais e atacará sua conservação, uso e transporte não autorizados. Para o fim do mês, os laboratórios terão como objetivo ainda aumentar a conscientização dos cidadãos sobre a prevenção dos desastres e as doenças biológicas, assim como encorajar os cidadãos a informar às autoridades sobre qualquer violação da segurança biológica. Pequim está realizando grandes investimentos para garantir a segurança da cidade durante a realização dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em agosto de 2008.