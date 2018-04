Pequim inicia remodelação urbanística para os Jogos

Pequim iniciou nesta quinta-feira a remodelação urbanística de 40 ruas de sua parte histórica (conhecidas como "hutong") obedecendo o critério de especialistas em patrimônio, e sem realizar demolições, prática habitual no processo de remodelação da capital chinesa, informou o jornal Xin Beijing. Segundo a Prefeitura de Pequim, os becos e casas serão reformados conforme um projeto elaborado por especialistas em relíquias históricas da Administração Estatal de Patrimônio Cultural. As 40 ruas em questão fazem parte dos distritos de Dongcheng, Xicheng, Chongwen e Xuanwu, que têm uma população de 9.635 chineses que não terão que deixar seus lares. Fontes próximas aos especialistas afirmaram ao jornal que as obras estarão terminadas antes do dia 20 de junho de 2008. Além disso, defenderam a reforma, pois melhorará as condições de vida da população ao eliminam as condições de insalubridade que atingem as "hutong". O Comitê Municipal de Construção Cidadã informou que o projeto representa um investimento total de 915 milhões de euros (cerca de R$ 2,3 bilhões), distribuídos de forma igual em cada um dos quatro distritos em questão.