Pequim muda de prefeito a menos de um ano dos Jogos

O Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) anunciou que o prefeito de Pequim, Wang Qishan, deixará o cargo. Guo Jinlong, secretário do Partido na província de Anhui, é o principal candidato a seu substituto. Wang, que em outubro chegou ao Politburo do Comitê Central, deixa o cargo por razões não divulgadas pela nota oficial, publicada através da agência estatal Xinhua. Pequim muda assim de comando num momento crítico, a apenas nove meses dos Jogos Olímpicos de 2008. Toda a antiga cidade imperial passa por um frenético processo de transformação para se modernizar. Wang assumiu a Prefeitura em abril de 2003, substituindo Meng Xuenong, acusado de ocultar a gravidade da epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Severa (Sars) na cidade.