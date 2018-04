Pequim não vai tolerar atos políticos, avisa porta-voz

A Olimpíada de 2008 será um evento puramente esportivo e o governo chinês estará atento para evitar que manifestações políticas atrapalhem as competições. A advertência é de Sun Weide, vice-diretor de Comunicações do Comitê Organizador dos Jogos de Pequim. Em entrevista ao Estado, Sun diz que a segurança é tratada como assunto prioritário. "Estamos preparados para oferecer conforto e tranqüilidade a todas as delegações e aos 500 mil turistas estrangeiros que devem desembarcar no país para o evento", afirma. A seguir, trechos da entrevista, concedida no prédio do comitê, na zona norte da capital chinesa. Veja também: China se apresenta ao mundo com a Olimpíada de 2008 Qual a importância, para a China, de bancar uma Olimpíada? Representa a realização de um sonho de 100 anos que sempre foi distante para o nosso país. Participamos pela primeira vez de uma Olimpíada apenas em 1984, em Los Angeles. Somos o país mais populoso do mundo, formamos muitos atletas e nosso desempenho esportivo vem melhorando a cada competição. Agora, temos uma oportunidade de competir em casa e, ao mesmo tempo, mostrar ao mundo nossa capacidade de organizar um evento tão grandioso. O que vai mudar, para a população de Pequim, sediar uma Olimpíada? Calculamos que a economia de Pequim cresceu 20,8% desde que a cidade foi escolhida como sede, em 2001. De lá para cá, foram criados 600 mil empregos por ano. Além das obras da estrutura esportiva, tivemos um boom da construção civil para erguer hotéis e expandir o setor de serviços. Teremos três novas linhas de metrô, um novo terminal do aeroporto, melhorias na infra-estutura sanitária e um incremento do turismo. A maior parte do que está sendo construído será usufruída pela população após os Jogos. Muitos moradores têm reclamado bastante que Pequim ficou uma cidade cara de se morar por causa dos Jogos.... Fizemos uma pesquisa logo após a confirmação de Pequim como sede e o resultado foi de 96% de aprovação. Pequim terá a chance de ser a capital do mundo por um mês e ficar conhecida em vários países. Apesar dos transtornos que as obras estão causando, a população está eufórica com a Olimpíada. Em agosto, abrimos inscrição para a escolha de voluntários e os resultados foram surpreendentes: 700 mil pessoas se inscreveram. Vamos selecionar 250 mil e, destes, apenas 150 mil serão escolhidos para trabalhar voluntariamente nos Jogos. Todos querem participar do evento. O Comitê Olímpico Internacional (COI) advertiu que a prova da maratona poderá ser cancelada por causa do elevado índice de poluição de Pequim. É possível evitar esse constrangimento? Sem dúvida. Investimos muito nos últimos anos para melhorar a qualidade do ar da cidade. Criamos um programa de controle de emissão de poluentes que levou à retirada de cerca de 200 indústrias da região metropolitana e à fiscalização rigorosa das que permaneceram. E , ao mesmo tempo, plantamos 28 milhões de árvores, o que representa um aumento de 51% da área verde da cidade. Os índices de poluição registrados em Pequim já caíram drasticamente. Em 1998, tínhamos apenas 100 dias por ano com boa qualidade do ar. No ano passado, já foram 241 dias. Dependendo das condições atmosféricas no mês dos Jogos, podemos restringir a circulação de veículos, uma das maiores fontes de emissão de poluentes da cidade. Mas não creio que será necessário. O Comitê Organizador anunciou que o custo operacional dos Jogos aumentou de US$ 1,6 bi para US$ 2 bilhões, em parte por causa de gastos extras com segurança. O que mudou em relação ao planejamento inicial? Parte desse reajuste se deve à desvalorização do yuan em relação ao dólar, o que nos obrigou a refazer os cálculos do orçamento. Mas a segurança é mesmo item prioritário. Contratamos especialistas estrangeiros em segurança para analisar cada detalhe, incluindo como funcionaram os esquemas de Jogos anteriores. No plano interno, criamos uma comissão encarregada de coordenar os trabalhos com todos os órgãos do governo chinês. No plano externo, formamos uma rede de informações envolvendo embaixadas de 100 países para facilitar a emissão de vistos. Pequim é uma cidade com índice de criminalidade baixíssimo. Vamos oferecer uma Olimpíada absolutamente segura e tranqüila. Haverá tolerância em relação a eventuais protestos políticos? Os Jogos são uma celebração do esporte, da paz e da amizade. Não vamos permitir que sejam usados para fins políticos, seja qual for a motivação. Agiremos da mesma forma que qualquer país agiria: aplicando a lei.