Pequim nega estar irrigando vegetais com leite e cerveja

Os vegetais do menu olímpico não estão sendo regados com cerveja, leite e vinagre, afirmou o Comitê do Jogos de 2008 (BOCOG), que acusou o agricultor responsável por divulgar esta informação de tentar buscar publicidade para aumentar o preço de seus produtos. Segundo fontes do BOCOG citadas pelo jornal "Beijing News", atualmente não existem no mercado "vegetais olímpicos" e as verduras assim chamadas provavelmente estão sendo vendidas com preços de três a cinco vezes mais caro que o normal. As mesmas fontes anunciaram consultas com o Birô Municipal de Comércio de Pequim para comprovar a autenticidade da identidade de Gou Jinwang como administrador da horta que supostamente fornecerá vegetais para os Jogos Olímpicos. Segundo a informação divulgada ontem pela imprensa local, uma horta do condado de Yangqing, em Pequim, teria tentado conseguir vegetais mais nutritivos, saborosos e com melhor aspecto usando cerveja, leite e vinagre como adubo, e mostrava uma foto de um agricultor realizando irrigação com leite. Guo Jinwang admitiu que a plantação que administra ainda não pode ser considerada uma fornecedora oficial, já que o período de seleção ainda não chegou ao final, mas negou a intenção de se aproveitar dos Jogos Olímpicos para promover seus produtos. Segundo Guo, em sua plantação são usados leite, cerveja e outros adubos desde 2005 e, apesar de não ter sido testado cientificamente, este sistema de fertilização deu até o momento muito bom resultado. Ele também explicou que estes produtos de irrigação não superam as quinze toneladas por hectare por ano, tentando aplacar a ira dos torcedores, que reagiram diante da notícia afirmando que este método de irrigação era um desperdício que não correspondia com a filosofia de austeridade proclamada por Pequim. Esta não é a primeira vez que uma informação com estas características obriga a um desmentido rápido do BOCOG, que teve que intervir no mês passado para negar que estivesse criando "porcos olímpicos" em fazendas secretas com uma dieta livre de hormônios para garantir a segurança alimentar dos atletas.