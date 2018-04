Pequim procura pessoas com Rh negativo para estoque olímpico

Pequim fez um apelo nesta quarta-feira para que moradores da cidade com um tipo raro de sangue entre os chineses, mas mais comum para negros e caucasianos, doem sangue. A capital está em busca de um estoque para os Jogos Olímpicos de 2008. Quase 15% dos caucasianos e 10%o dos negros africanos têm fator Rh negativo no sangue. Mas apenas 0,3% da etnia chinesa dominante han tem Rh negativo, causando dor de cabeça para a Cruz Vermelha da cidade, que precisa de 800 bolsas de sangue, com 200 mililitros cada, para suprir as eventuais necessidades médicas durante os Jogos, afirmou a agência de notícias Xinhua. "Encontrar e estocar a quantidade adequada desse tipo sanguíneo é extremamente difícil", disse a Xinhua. A China tem se preparado intensamente para garantir que os Jogos não sejam marcados por problemas sanitários e alimentares, temas que recentemente prejudicaram a imagem do país.