Pequim reabre pedido de ingressos para a Olimpíada

O Comitê Organizador dos Jogos de Pequim (Bocog) reabriu nesta segunda-feira o prazo para solicitar ingressos do segundo lote que será colocado à venda para os Jogos Olímpicos, com mais de um mês de atraso, depois que em novembro se suspendeu a venda após um colapso no sistema de informática por causa da enorme demanda. Os chineses poderão adquirir mais de 1,8 milhão de entradas até o dia 30, respeitando as novas normas impostas por Zhu Yan, que assumiu o departamento de venda depois que o Bocog destituiu Rong Jun devido ao caos ocorrido durante seu mandato. Para evitar novas aglomerações nos pontos de venda, o Bocog recuperou o sorteio como sistema para que os interessados adquiram os ingressos. Os interessados terão apenas uma oportunidade para solicitar um máximo de oito ingressos, para o qual deverão mostrar a carteira de identidade. Além disso, as oito entradas - com Rong, podiam ser solicitadas 50 - deverão ser pelo menos para duas provas diferentes. As medidas serão tomadas para evitar a revenda, que atualmente já ocorre através da internet, e para tentar dar ao maior número de pessoas possível a oportunidade de assistir às competições mais solicitadas, como o basquete e o atletismo, onde atuam as duas principais estrelas chinesas, Liu Xiang e Yao Ming. Uma vez vendidas as entradas deste segundo lote, o Bocog colocará à venda um terceiro e último lote, pouco antes do início dos Jogos Olímpicos.