Pequim retoma sorteio de ingressos para Jogos Olímpicos

Os organizadores da Olimpíada de Pequim voltarão a adotar o sistema de sorteio para a venda da segunda leva de ingressos dos Jogos Olímpicos do ano que vem, após a enorme demanda ter provocado na semana passada a suspensão da primeira tentativa de vendas diretas. Os moradores da China continental poderão registrar-se para comprar os 1,8 milhão de ingressos entre os dias 10 e 30 de dezembro, segundo comunicado divulgado no site oficial da Olimpíada nesta segunda-feira. "As modificações na política de ingressos tem como objetivo... aderir aos princípios de justiça, imparcialidade e conveniência para o público", informaram os organizadores no comunicado. Apenas 43.000 ingressos foram vendidos na semana passada. A primeira leva de 1,6 milhão de ingressos foi vendida por sorteio no começo deste ano. Os organizadores admitiram ter subestimado a demanda pela segunda remessa de entradas e foram obrigados a suspender as vendas na última terça-feira, quando o sistema entrou em colapso. O site de vendas recebeu 20 milhões de acessos nas primeiras três horas de venda, enquanto 3,8 milhões de ligações foram feitas ao call center e longas filas se formaram do lado de foras das 1.000 agências do Banco da China que vendiam as entradas. Sete milhões de ingressos serão vendidos para os Jogos, que acontecem entre 8 e 24 de agosto de 2008. Quase três quartos dessas entradas são reservadas para moradores da China.