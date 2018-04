Pequim tem forte queda na criminalidade antes de Olimpíada

A capital da China registrou uma diminuição marcante na criminalidade neste ano, informou a imprensa estatal nesta quinta-feira, com a polícia afirmando que a queda se deve a uma base sólida para a segurança dos Jogos Olímpicos de 2008. Nos primeiros 10 meses de 2007, a polícia de Pequim prendeu mais de 43 mil suspeitos, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, informou a agência estatal Xinhua, que acrescenta que o número de novos crimes caiu 2,7% no período. "A melhoria da segurança pública é uma boa base e prelúdio necessário para as Olimpíadas do ano que vem", disse o chefe de investigações de Pequim, Li Yuejie. Embora grande parte da China tenha relativamente pouca cobertura policial, a capital está cheia de policiais, especialmente em eventos como encontros do Partido Comunista. A segurança será ainda mais forte durante as Olimpíadas. O chefe da polícia de Pequim disse em setembro que cerca de 80 mil guardas, incluindo autoridades policiais e voluntários aprovados pelo Estado, ajudarão na segurança do evento esportivo.