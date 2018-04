Pira olímpica dos Jogos do Rio será instalada na região portuária

A pira olímpica dos Jogos do Rio não ficará nem no estádio do Maracanã, local das cerimônias de abertura e encerramento, nem no Engenhão, o estádio olímpico. O símbolo da Olimpíada permanecerá aceso na região portuária, que sediará o maior live site - espécie de fan fest - dos Jogos e que terá acesso livre de público. Será a primeira vez na história que a pira olímpica não ficará junto ao estádio que sedia as cerimônias.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. "Me consultaram, eu achei a ideia incrível e é fantástico porque democratiza", afirmou o prefeito, durante coletiva de imprensa realizada na sede do Comitê Rio-2016.

Eduardo Paes não deu maiores detalhes. "Eles (os organizadores) não me contam, porque sabem que depois eu espalho", brincou. "Eu não sei como vai ser na abertura e no encerramento. Eu sei que vai ter a pira olímpica ali na região do porto."

Os detalhes são mantidos em segredo pelo comitê, mas já se sabe que a pira olímpica será acesa no Maracanã. Dessa forma, ela precisará ser deslocada por cerca de cinco quilômetros até o local onde permanecerá durante os Jogos, entre 5 e 21 de agosto.