Plano é manter o nível apresentado desde os Jogos de Sydney-2000

O povo australiano tem a característica de ser bastante competitivo. Com uma grande infraestrutura apresentada em todas as modalidades esportivas, a criança pode praticar e se desenvolver em qualquer atividade e possui total apoio da família.

Para os Jogos de Atlanta-1996, o governo australiano proporcionou aos esportistas de seu país condições para obter grandes resultados nas mais diversas modalidades.

O incentivo rendeu resultados e a Austrália pôde festejar um quarto lugar em 2000. Mesma colocação conseguida em Atenas-2004.

Mas aquela geração envelheceu e a sexta colocação em Pequim-2008 e a décima em Londres, há quatro anos, preocupou os dirigentes.

Na tentativa de recuperar as posições perdidas na classificação geral, a natação é um dos trunfos. A Swimming Australia iniciou um treinamento com os 40 melhores nadadores do país há três meses. A seletiva final só vai acontecer em abril. James Magnussen, prata nos 100 metros livre em Londres, é uma das maiores esperanças de medalha de ouro.

Os australianos focam seu “ataque” nas modalidades que colocam muitas medalhas em jogo. Por isso, eles são tradicionalmente bons também no atletismo, ciclismo, remo e vela.

Ao mesmo tempo não deixam de lado os esportes coletivos. O basquete feminino, sempre muito forte, foi bronze no último mundial e em Londres-2012.