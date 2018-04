Polícia chinesa apreende 'cigarros olímpicos' falsos

A polícia de Pequim apreendeu 25 mil maços de cigarro falsos de conhecidas marcas chinesas que tinham, em sua maioria, o logotipo dos Jogos Olímpicos de 2008 impresso. Segundo informou nesta sexta-feira a agência estatal Xinhua, os cigarros foram descobertos na terça-feira em um bairro bem perto da Praça de Tiananmen durante uma inspeção de rotina. Duas pessoas foram presas. Os maços levavam impresso as inscrições "Tabaco olímpico Zhonghua" ou "Tabaco dos Jogos Olímpicos de Pequim". "As falsificações eram tão bem feitas que era bem difícil distingui-los do originais", disse Liu Yang, chefe da equipe de inspeção da polícia de Pequim.