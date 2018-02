Por adultério, mulher invade lançamento da TV Pequim 2008

Um escândalo marcou o lançamento da TV oficial dos Jogos Olímpicos de Pequim. Hu Ziwei, mulher do jornalista esportivo mais famoso da China, Zhang Bin, interrompeu a coletiva de imprensa para denunciar a infidelidade de seu marido. Veja o vídeo Hu Ziwei revela adultério do marido na TV Olímpica Ziwei, que também é apresentadora de televisão, driblou o esquema de segurança, subiu no palco montado para a apresentação e se apoderou do microfone. "Hoje é um dia especial para o canal olímpico, para Zhang Bin e também para mim", disse a mulher, que não se incomodou com os seguranças. "Há apenas duas horas, descobri que meu marido tem uma relação ilegítima com outra mulher." Depois de ser retirada de frente da bancada, Ziwei continuou a falar. "Em 2008, teremos um ano olímpico, com todos se interessando pela China. Contudo, a China não será um grande país se nós não conseguimos exportar nossos valores." Os vídeos de Ziwei foram parar na internet. Alguns sites chineses apoiaram a mulher, outros a criticaram por utilizar a imagem dos Jogos de Pequim.