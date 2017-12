Brasileira vai treinar em Cuba com campeã mundial do disco

Qualificada para a Olimpíada no lançamento de disco, a brasileira Andressa de Morais vai ficar praticamente um mês treinando em Cuba, junto da atual campeã mundial e principal nome da prova na atualidade, a cubana Denia Caballero. De acordo com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), o estágio faz parte do seu programa de Programa de Preparação Olímpica para o Rio-2016.

"Vai ser muito bom poder treinar com várias atletas de destaque lá em Havana, em especial com a Denia Caballero, que é campeã do Pan e do Mundial. Estou muito animada também porque será o meu primeiro camping internacional e será importante na minha preparação para a Olimpíada do Rio", comentou Andressa, atleta do Pinheiros.

Com os 64,15m que lançou em maio, em São Bernardo do Campo, Andressa atingiu o índice olímpico e garantiu o primeiro lugar do ranking nacional no ano passado. Também Fernanda Martins, da BM&F Bovespa, tem índice para a Olimpíada, uma vez que lançou o disco a 62,80m em uma competição em Los Angeles, também no primeiro semestre. Elas não ficarão fora do Rio-2016 porque nenhuma outra brasileira tem expectativa real de atingir o índice.

A cubana Caballero, por sua vez, é a grande favorita ao ouro olímpico no Rio, sendo ameaçada só pela croata Sandra Perkovic, que também lança acima de 70 metros. A briga pela medalha de bronze deve ficar um pouco abaixo disso e a expectativa é que Andressa, que tem 64,21m como melhor da carreira, possa se aproximar de uma final olímpica. No ano passado ela foi 14.ª colocado da ranking mundial.