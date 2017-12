China vai treinar no Clube Pinheiros antes dos Jogos do Rio

Uma das principais potências olímpicas, a China fará a sua aclimatação no Brasil em São Paulo, mais precisamente no Clube Pinheiros. Os atletas vão chegar antes dos Jogos do Rio e farão seu treinamento na capital paulista de 22 de julho a 15 de agosto.

A expectativa é que o clube receba mais de 350 pessoas entre atletas, técnicos, preparadores físicos e membros do Comitê Olímpico Chinês. Eles estarão de forma escalonada nas instalações do Pinheiros, até porque o cronograma de participação de cada modalidade na Olimpíada é diferente.

No total, 15 modalidades vão usar o clube em sua preparação: natação, ginástica artística, futebol, tênis, rúgbi, polo aquático, vôlei, esgrima, boxe, tênis de mesa, badminton, atletismo, nado sincronizado, pentatlo moderno e tae kwon do. Isso implica ter em São Paulo alguns dos melhores atletas do mundo.

A China é potência em modalidades como o tênis de mesa, ginástica artística, badminton, tae kwon do e natação, por exemplo. O Pinheiros está até promovendo reformas em suas instalações para receber a delegação chinesa, que ficará hospedada em um hotel próximo do clube.

Para a Olimpíada, dezenas de países vão usar as instalações de algumas cidades do Brasil para sua aclimatação para os Jogos do Rio. Mas a negociação é feita diretamente com o local, sem intermediação do Comitê Organizador Rio-2016.