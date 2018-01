Venda de ingressos da Paralimpíada nesta fase 1 acaba nesta quarta

A primeira fase da venda de ingressos para os Jogos Paralímpicos do Rio-2016 termina à meia-noite desta quarta-feira. Até essa terça, natação e atletismo, além das cerimônias de abertura e encerramento, lideravam em número de pedidos. Nesta primeira etapa, é possível solicitar ingressos para qualquer uma das sessões. Naquelas em que o número de pedidos exceder a quantidade de bilhetes disponíveis - como invariavelmente ocorre nas cerimônias e nas finais de esportes mais badalados -, os contemplados serão definidos mediante sorteio.

Os interessados devem entrar no site da Paralimpíada (https://ingressos.rio2016.com/) e fazer o pedido. Os ingressos nessa etapa têm preços de R$ 10 a R$ 130, com a facilidade de poder parcelar a compra em até cinco vezes.

O Comitê Rio-2016 preferiu não divulgar parciais de número de ingressos vendidos para os Jogos Paralímpicos, mas informou que as competições de natação, atletismo, basquete em cadeira de rodas, voleibol sentado e futebol de cinco são as mais procuradas até o momento. A natação lidera em procura sobretudo para o dia 17 de setembro, último dia de provas. O bom desempenho de atletas como André Brasil e Daniel Dias (maior medalhista paralímpico do País, com 15 pódios) é apontado como uma das razões pelo grande interesse.

No total, 3,3 milhões de ingressos foram colocados à venda, sendo 80% (2,64 mi) para brasileiros. Os bilhetes estão divididos em 315 sessões, que incluem as duas cerimônias. Elas, aliás, possuem os maiores preços: a de abertura varia de R$ 100 a R$ 1.200, e a de encerramento tem ingressos entre R$ 100 e R$ 1.000. Por outro lado, há ingressos que podem ser adquiridos por R$ 5 (meia-entrada). Nesta etapa, todos os pedidos podem ser parcelados em até cinco vezes.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

EVENTOS PREFERIDOS

Natação

Atletismo

Cerimônia de Abertura

Basquete em cadeira de rodas

Voleibol sentado

Futebol de 5

Cerimônia de Encerramento

Judô

Futebol de 7

Goalball

SEÇÕES MAIS PROCURADAS

PZO01 - Abertura

PZCO1 - Encerramento

PSW20 - Natação (último dia, 17/9)

PAT20 - Atletismo (último dia, 17/9)

PWB40 - Final basquete masculino

PVS24 - Final vôlei masculino

PAT19 - Atletismo (último dia, 17/9)

PFB14 - Final Futebol de 5

PAT05 - Atletismo (10/9)