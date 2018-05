Queda de parte do teto do Itaquerão não preocupa Rio-2016

A queda de parte do teto do Itaquerão, ocorrida na semana passada e tornada pública na última terça-feira, não preocupa o Comitê Rio-2016, que a partir de julho passará a gerenciar o estádio para os Jogos Olímpicos. A arena de Itaquera sediará dez jogos de futebol da Olimpíada do Rio, em agosto.

"Não nos preocupa, é um estádio novo. Acreditamos que tenha sido um incidente isolado", afirmou à reportagem o diretor de Comunicação do Comitê Rio-2016, Mario Andrada. A mesma avaliação da entidade se estende às arenas das demais sedes - Manaus, Belo Horizonte, Brasília e Salvador, além do Rio -, mesmo nos estádios que vem sendo pouco utilizados.

O incidente na arena do Corinthians aconteceu no nível 5 do setor Oeste. O local serve de acesso aos torcedores para o setor vip. No momento da queda, não havia nenhuma pessoa no local e, segundo o clube, não houve feridos.

Ainda segundo a assessoria de imprensa do Corinthians, o setor não precisará ser interditado e receberá torcedores normalmente no próximo jogo da equipe no local, sábado, às 21 horas, contra Oeste, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Para esse jogo, não há mais ingressos para os setores mais baratos do estádio: Norte, Sul e Leste Inferior. As vendas para o setor Oeste, local do acidente, continuam abertas. A previsão é de público superior a 25 mil pessoas no próximo sábado.