Quem gosta de emoção não pode perder a final 100 m

Recordes, ídolos, novos campeões e lendas serão criadas durante a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio, de 5 a 21 de agosto, na 28.ª edição do maior evento esportivo. A prova mais aguardada e tradicional é a dos 100 metros rasos, que será disputada no estádio Nilton Santos, no dia 14 de agosto, às 22h25.

Todas as atenções estarão voltadas para o desempenho dos homens que atingem quase 40 quilômetros por hora e completam o percurso em menos de dez segundos.

Em uma pesquisa feita na década de 90, previa-se que o tempo da prova masculina jamais atingiria os 9s60, pois, segundo estudos médicos e físicos feitos em atletas da época, os músculos das pernas atingiriam um grau tão intenso de exigência que “explodiriam”.

Em Berlim-2009, o incrível jamaicano Usain Bolt cruzou a linha de chegada em 9s58, pulverizando o recorde mundial e derrubando todas as teses que buscam impor limites ao desenvolvimento físico.

Bolt vem ao Rio com várias missões. A principal delas é se tornar o primeiro a conquistar o tricampeonato olímpico, uma semana antes de completar 30 anos de idade. A segunda meta do jamaicano é obter uma nova marca para os 100 metros. Muitos especialistas acreditam que o velocista possa atingir os 9s30, apesar de peso da idade.

Mas Bolt se mostra bastante motivado e até revelou sua intenção de estender a carreira até 2020, no Japão, quando poderá disputar sua quinta olimpíada. “Meu técnico acredita que eu possa continuar competindo em alto nível. Ele falou para eu parar de falar em aposentadoria. Vamos ver como o corpo reage daqui a dois anos”, disse o atleta, que soma seis ouros olímpicos. Além dos 100 metros, Bolt também ganhou as provas dos 200 metros e do revezamento 4x100 em Pequim-2008 e Londres-2012. “É difícil treinar forte com 32, 33, 34 anos e competir com os mais jovens. Se eu estiver em condições físicas, irei tentar. Mas minha intenção é parar no topo.”

No Rio, outro obstáculo para Bolt será o assédio dos norte-americanos, que consideram a medalha de ouro nos 100 metros tão importante quanto a do basquete masculino. O maior adversário será Justin Gatlin, que não possui grande credibilidade no mundo do atletismo por ter sido flagrado no doping e ficou afastado das competições por quatro anos. Quem gosta de emoção não pode perder a final dos 100 metros no Rio. (Wilson Baldini Jr.)