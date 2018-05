Recordes obscuros e insuperáveis no atletismo e na natação

O atletismo e a natação fazem parte do berço dos Jogos Olímpicos. Por isso, ambos são disputados separadamente. Como vem ocorrendo tradicionalmente, a natação será disputada no Rio na primeira semana, entre os dias 6 e 13 de agosto. Os atletas da natação caem na água de 12 a 21. Tudo isso para que as atenções dos fãs não fiquem divididas.

Além de dividirem o glamour dos Jogos, atletismo e natação também concentram o maior número de casos de doping. Rússia e Quênia, duas potências do atletismo, correm o risco de ficar de fora. Tudo por causa da denúncia do uso de substâncias proibidas.

Mas, infelizmente, esta não é uma prática recente na história dos Jogos. E nem “privilégio” de alguns países.

Alguns casos ficaram mais conhecidos. Foi o que ocorreu com a Alemanha Oriental e sua “fábrica de recordes” na natação na década de 70. O uso de doping por parte de atletas renomadas como Kornelia Ender, Barbara Krause e Carola Nitschke só foi divulgado uma década depois. Ganhadora de oito medalhas nos Jogos de Munique-1972 e Montreal-1976, Kornelia admitiu ter tomado injeções desde os 13 anos. Nos Jogos do Canadá, foi campeã olímpica em quatro provas e acumulou recordes mundiais em todas. Detalhe: duas dessas provas foram disputadas em menos de meia hora. Em 1998, Carola também reconheceu ser integrante do mesmo método. Ela devolveu as medalhas conquistadas e pediu para que seu nome fosse retirado de todos os livros de recordes mundiais e olímpicos.

Mas o caso mais bizarro ocorreu com Krause, detentora de três medalhas de ouro olímpicas e oito recordes mundiais. Ela retirada da delegação e levada rapidamente para Berlim, pois os médicos achavam que haviam injetado uma quantidade exagerada de doping e tinham medo de que ele poderia ser flagrada no exame.

Em Seul-1988, última competição importante antes da queda do muro de Berlim, Kristin Otto ganhou seis medalhas de ouro. Um ano depois ela anunciou a aposentadoria prematura, que causou dúvidas no mundo da natação. O laboratório alemão-oriental Kreischa, apesar de ser credenciado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), sempre garantiu que nenhum atleta do país havia sido flagrado em exames. Mas em 1994 documentos apontaram vários nomes de atletas, inclusive o de Kristin Otto.

A Alemanha Oriental também se destacou negativamente no atletismo. Em 2009, cinco técnicos importantes do atletismo alemão, que integraram a equipe da Alemanha Oriental, admitiram envolvimento com doping no passado. Rainer Pottel (salto em distância), Gerhard Boetcher (lançamento de disco), Maria Ritschel (dardo), Klaus Schneider (lançamento de peso) e Klaus Baarck (heptatlo) assinaram uma declaração da Federação Alemã de Esportes Olímpicos (Dosb) admitindo transgressões em competições nos anos 70 e 80.

Além dos casos comprovados, outros ficaram apenas na suspeita. Atuações de atletas do Leste Europeu foram surpreendentes para a época. Um exemplo foi o tempo obtido pela checa Jarmila Kratochlova, cujo recorde mundial dos 800 metros, obtido em 1983, ainda não foi superado.