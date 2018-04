Redemoinho e falha humana são hipóteses para causa do acidente

Peritos argentinos da Aeronáutica enviados desde Buenos Aires investigavam na manhã desta terça-feira, em Villa Castelli, na Província de La Rioja, a causa do choque de dois helicópteros que matou oito franceses e dois argentinos no dia anterior. A investigação em curso impedia a retirada de todos os corpos - 5 que estavam em uma das aeronaves foram levados para o necrotério da capital, La Rioja, a 280 quilômetros, às 10h30 - segundo informou a juíza Virginia Illanes, encarregada do caso, ao canal TN.

Em um vídeo atribuído a um morador que acompanhava a decolagem das aeronaves, o helicóptero que está à esquerda se aproxima rapidamente do outro e há um choque lateral, que leva à queda de ambos. Na base das imagens, há árvores que balançam com o vento. Investigadores trabalham sobre as hipóteses de falha humana ou de que um redemoinho tenha alterado a trajetória de algum dos modelos Eucopter AS350, com capacidade para cinco pessoas. Segundo afirmou o secretário de Segurança de La Rioja, Luis Angulo, à Rádio America "havia vento porque é uma zona de pré-cordilheira, mas as condições climáticas para o voo eram ótimas".

Ambos decolaram de um clube, acompanhados por dezenas de moradores da região. Os dois pilotos, Roberto Abate y Juan Carlos Castillo, eram argentinos, e conduziam os aparelhos pertencentes às províncias de La Rioja e Santiago del Estero, a 1170 quilômetros de Buenos Aires. Segundo as autoridades locais, os helicópteros eram cedidos para que as imagens reproduzidas na Europa estimulassem o turismo na região. A região conhecida como Quebrada del Yeso, onde os participantes do reality seriam deixados com poucos recursos para sobrevivência, ganhou potencial turístico depois da edição 2012 do Rali Dacar.

Morreram oito franceses que participavam de um reality show, entre eles três atletas olímpicos. As vítimas francesas foram identificadas como Laurent Sbasnik, Lucie Mei-Dalby, Volodia Guinard, Brice Guilbert, Edouard Gilles, a nadadora olímpica Camille Muffat (ouro nas Olimpíadas de Londres em 2012), o boxeador Alexis Vastine (bronze em Pequim 2008) e a velejadora Florence Arthaud. O ex-jogador Sylvain Wiltord, que esteve na seleção francesa e no Arsenal - não estava no reality de sobrevivência gravano na Argentina porque foi eliminado na primeira fase. Ele postou no Twitter: "Triste por meus amigos, tremo, estou horrorizado, não tenho palavras, não quero dizer nada".